[포토]'중랑장애인가족지원센터’ 확장 이전

[아시아경제 박종일 기자] 중랑장애인가족지원센터가 확장 이전했다.

중랑구(구청장 류경기)는 장애인가족의 복지 증진을 위해 마련한 중랑장애인가족지원센터가 신내동으로 확장 이전, 13일 개관식을 개최했다.

중랑장애인가족지원센터는 장애인 가족을 위한 정보 제공, 긴급 돌봄, 전문 가족상담, 가족 휴식 지원 등 다양한 프로그램과 함께 실생활에 필요한 정보를 제공하기 위해 지난해 11월 개소했다.

새로 이전한 곳은 121.66㎡로 기존 50㎡보다 약 2.4배가량 넓어졌으며 강의실, 상담실, 다용도실 등 다양한 공간도 설치됐다.

뿐 아니라 위기가족 지원, 동료상담가 파견, 치료상담지원, 비장애 형제자매 대상 학습 및 각종 문화체험 활동, 장애인가족 지원 네트워크 구축 사업 등 장애인 가족을 위한 다양한 프로그램도 마련했다.

또, 이동이 쉽지 않은 교통약자를 위해 ‘노약자 등 교통약자를 위한 무료셔틀버스’도 운영하고 있어 센터를 찾는 구민들의 편의도 도모했다.

류경기 중랑구청장은 “이번 확장 개관을 통해 ‘중랑장애인가족지원센터’가 전 장애인을 아우르며 서로 연계하는 정보 교류의 중심이 되길 바란다”며 “앞으로도 여러분의 목소리를 반영해 장애인 눈높이에 맞는 정책을 세우고 실행해 나가겠다”고 말했다.

