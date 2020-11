면목동·미아동 노후주택가 자율정비사업…아파트 들어선다

[아시아경제 임온유 기자] 서울 중랑구 면목동·강북구 미아동 노후주택가에 자율주택정비사업을 통한 아파트 각각 60가구·73가구가 들어선다.

서울시는 9일 열린 도시재생위원회 소규모주택 수권분과위원회가 중랑구 면목동 297-28 외 1필지와 강북구 미아동 791-2691 외 2필지의 자율주택정비사업 시행계획을 가결했다고 10일 밝혔다. 이에 따라 면목동에는 아파트 60가구, 미아동에는 아파트 73가구가 들어선다. 전 가구 모두 공공임대주택으로 지어 용적률을 법적 상한선까지 올려 적용받는다.

자율주택정비사업은 주민 스스로 낡은 단독·다세대 주택을 개량·건설하는 사업이다. 연면적 또는 가구수의 20% 이상을 임대주택으로 건설하면 서울시 도시재생위원회의 심의를 거쳐 용적률을 높일 수 있다. 또 절차 간소화로 사업 추진이 빠르고 주택도시보증공사(HUG)에서 사업비를 낮은 이자율로 빌릴 수도 있다.

전날 소규모주택 수권분과위원회는 ▲ 서대문구 홍은동 8-417 일대 ▲ 강북구 인수동 535 일대 최고고도지구 ▲ 도봉구 쌍문1동 일대 ▲ 도봉구 도봉1동 일대 최고고도지구 등 4곳을 주택성능개선지원구역으로 신규 지정했다.

이번 지정으로 해당 구역의 노후주택을 수리하려는 소유주는 '서울가꿈주택 사업'의 보조금으로 주택 유형에 따라 공사비의 50∼100%, 최대 500만∼2000만 원을 지원받을 수 있다. 또 공사비로 연 0.7% 이율의 저리 융자를 받을 수 있다. 융자 한도는 단독주택 집수리는 최대 6000만원, 신축은 최대 1억원까지다.

서울시는 소규모주택 정비사업과 집수리 지원사업으로 노후 저층주택 밀집 지역의 주거환경을 지속해서 개선할 방침이다. 류훈 서울시 도시재생실장은 “소규모주택정비사업이 저층주거지의 노후 주택을 개량하고, 주거환경을 개선하는 주요한 사업방식이 될 것으로 기대한다”며 “도시재생의 틀 안에서 소규모주택정비사업을 통해 주택을 잘 정비할 수 있도록 제도개선, 행정지원을 계속해나가겠다”고 말했다.

임온유 기자 ioy@asiae.co.kr