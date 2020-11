최재형 감사원장, 신임 사무총장에 최성호 1사무차장 제청

[아시아경제 손선희 기자] 최재형 감사원장은 9일 신임 사무총장에 최성호 감사원 제1사무차장(53·행정고시 36회)을 임용 제청했다.

최 신임 사무총장 제청자는 부산 해동고와 서울대 경영학과를 졸업하고 KDI국제정책대학원에서 공공정책학 석사, 미국 미시간주립대에서 금융학 석사 학위를 취득했다.

최 신임 사무총장 제청자는 1996년부터 23년 동안 감사원에 근무하며 사회·복지감사국장, 기획조정실장, 제1사무차장 등을 역임했다. ▲대형 국가연구개발사업 추진실태 ▲취약계층 직접일자리사업 추진실태 ▲미세먼지 관리대책 추진실태 등 감사를 총괄하며 탁월한 지휘력을 보여줬다는 것이 감사원 측 설명이다.

감사원은 "뛰어난 업무추진력과 기획력, 그리고 균형 있는 판단력을 겸비해 조직 내 신임이 두텁다는 평가를 받고 있다"며 "풍부한 감사 지휘경험과 주요 보직을 역임하면서 쌓아온 업무 경험을 바탕으로 감사원 사무총장직을 수행할 적임자라는 평가를 받고 있다"고 제청 배경을 설명했다.

