김경수 도지사, 국민의힘에 “동남권 광역교통망 구축 지원” 요청

주호영 원내대표 “광역철도망, 항공제조업, 창원국가산단 등 각별한 관심·지원” 약속

[아시아경제 영남취재본부 강샤론 기자] 김경수 경남도지사가 국민의힘에 “동남권 광역교통망 구축을 지원해 달라”고 요청했다.

김 지사는 5일 오후 부산시청에서 진행된 ‘국민의힘-경상남도 예산정책협의회’에 참석해 “최근 초광역 권역별 발전사업이 활발히 추진되고 있는데, 가장 기본이 되는 광역교통망 없이는 권역별 발전이 불가능하다”며 이같이 말했다.

과거 정부의 ‘5+2 광역경제권’을 포함해서 동남권과 영남권, 광주와 전남, 충청권 등 초광역권 협력사업 사례를 소개한 김 지사는 “그때는 중앙정부 차원의 고민으로 추진됐다면, 지금은 지역 주도로 논의가 진행되고 있어 실현 가능성이 더 커졌다”며 초광역권 협력사업에 대한 야당의 적극적인 지원을 건의했다.

‘국민의힘! 민생정책발굴단 K-투어 부·울·경 예산정책협의회’라는 주제로 진행된 회의는 국민의힘 주호영 원내대표, 이종배 정책위 의장, 조해진 국회 예결위 간사를 비롯해 윤한홍 경남도당위원장, 최형두, 서일준, 강민국 의원 등이 참석했다.

주호영 원내대표는 모두발언을 통해 “수도권 중심의 비대칭적 발전이 계속되는 가운데, 경남이 부산, 울산과 연계해 생활?경제 공동체를 이루고 동남권 광역철도망 구축, 사천 중심의 항공산업 중심(메카), 창원국가산단의 첨단기계소재부품장비 특화단지 지정 등에 각별한 관심을 가지고 지원하겠다”고 약속했다.

지역을 찾아준 국민의힘 지도부와 평소 경남 발전을 위한 제안을 활발히 해준 의원들에게 감사를 전한 김 지사는 “지역발전, 균형발전에는 여야가 따로 없다”며 “우리 경남, 동남권이 또 하나의 수도권이 돼서 대한민국의 경제발전을 함께 이끌어가는 중요한 축이 될 수 있도록 국민의힘 의원 여러분과 힘을 합해 적극적으로 추진하겠다”고 화답했다.

영남취재본부 강샤론 기자 sharon79@asiae.co.kr