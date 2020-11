[아시아경제 금보령 기자] 제이콘텐트리 제이콘텐트리 036420 | 코스피 증권정보 현재가 27,550 전일대비 1,050 등락률 +3.96% 거래량 177,558 전일가 26,500 2020.11.05 15:30 장마감 관련기사 [증권사 상승 예상 종목] 대림산업, 대우건설, 제이콘텐트리 외 제이콘텐트리, 미디어(방송/신문) 테마 상승세에 7.05% ↑[클릭 e종목]"제이콘텐트리, 주가에 방송 기대감 미반영" close 는 3분기 연결 기준 영업손실이 78억4300만원으로 잠정 집계됐다고 5일 공시했다. 이는 전년 동기 대비 적자전환한 것이다.

같은 기간 매출액은 27.36% 줄어든 1039억1500만원이다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr