가축분뇨 공공처리시설 운영관리 가축분뇨, 폐수 분야에서 최우수시설 선정



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 거창군은 2월부터 8월까지 한국환경공단이 시행한 2019년 기술진단 완료시설 운영관리 평가에서 가축분뇨, 폐수 분야 전국 최우수시설로 선정됐다고 5일 밝혔다.

이번 평가는 전국 84개소 환경기초시설 중 하수, 하수관로, 가축분뇨 등 3개 분야로 구분해 분야별 1차 서류심사, 2차 현장평가, 3차 종합심사과정으로 진행됐다.

군은 유지관리 계획 및 기술진단, 운영관리 현황, 연구개발 및 서비스 각 분야에서 최상위 점수를 받아 최우수상을 받는 쾌거를 거두었다.

김진태 수도사업소장은 “가축분뇨 공공처리시설의 안정적이고 효율적인 운영관리를 통해 합천댐 수질 환경보전과 지역주민 생활환경 개선을 위해 최선의 노력을 다하겠다”고 말했다.

