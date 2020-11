합천군, 호텔건립사업 추진 이행협약 체결

합천군-(주)시티 포인트-JP&E그룹(주) 민간투자사업으로 이행협약 체결



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 합천군과 ㈜씨티 포인트, JP&E그룹(주)은 군청 2층 소회의실에서 문준희 군수, 박성수 대표, 심재우 대표와 관계자 등 10여명이 참석한 가운데 민간투자사업으로 ‘합천호텔건립’을 위한 이행협약을 체결했다고 5일 밝혔다.

이번 협약은 합천군 용주면 봉기리 보조댐 관광지 내에 지하 1층, 지상 8층 건물에 250실의 객실과 연회장, 수영장 등의 부대시설을 겸비한 특2급 호텔을 민간투자를 통해 건설하면서 호텔 건립의 세부적인 이행사항이 포함됐다.

이에 앞서 군은 2019년 10월 ‘(주)아유브 외 1개사’와 MOU(양해각서)를 체결해 ‘합천호텔건립사업’을 추진했으나, 최근 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 원 투자자의 투자여건이 변화돼 대체사업자를 찾던 중, ‘(주)시티 포인트 외 1개사’와 체결하게 됐다.

문준희 군수는 “지역의 숙원사업인 호텔건립사업이 실현됨에 따라 황매산, 합천호, 영상테마파크, 국보 테마파크 등 관광인프라 기반이 완벽히 구축될 것이다”며 “2024년 말 준공예정인 함양~울산 간 고속도로 완공 시 효과는 배가 될 것이다”고 말했다.

㈜시티 포인트 박성수 대표와 JP&E그룹(주) 심재우 대표는 “합천군에 도움이 될 수 있도록 조속한 시일 내 호텔 완공에 최선을 다하겠다”고 전했다.

군은 2021년 4월 중 호텔사업을 착공해, 2022년 12월에 준공하는 것을 목표로 최선을 다할 계획이다.

