정재승 교수 ‘제4차 산업혁명 시대, 미래 기회 어디에 있는가?' 강연

서울 강서구, 6일 오후 4시 카이스트 정재승 교수 초청 특강...강서구청 유튜브에서 실시간으로 시청할 수 있어

[아시아경제 박종일 기자] 서울 강서구(구청장 노현송)는 4차 산업혁명 시대에 발맞춰 정재승 교수 초청 ‘제4차 산업혁명 시대, 미래의 기회는 어디에 있는가’라는 주제로 특강을 개최한다.

코로나19의 유행으로 재택근무, 온라인 회의, 비대면 문화 등이 확산되면서 정보통신기술이 우리 삶에서 일상화되었고 이에 따라 4차 산업혁명 시대가 앞당겨졌다.

정재승 KAIST 교수는 이번 특강에서 인공지능, 사물인터넷, 빅데이터 등 첨단과학기술이 가져온 4차 산업혁명에 대해 살펴보고 코로나 이후 달라질 미래의 삶을 예측해본다.

인간의 노동이 인공지능으로 대체될 수 있을 정도로 급격한 변화가 일어날 미래에서 ‘기회는 어디에 있으며’, ‘우리는 어떻게 살아야 하는지’에 대해 이야기를 나눈다.

본 특강은 11월 6일(금) 오후 4시에 강서구청 유튜브 i강서TV에 접속하면 누구나 실시간으로 시청할 수 있으며 방송시간 외에 다시보기는 제공되지 않는다.

댓글을 통해 실시간으로 질문도 가능하며 교육 중 정답을 맞힌 수강생을 선정해 강사의 자필 서명이 담긴 저서도 증정한다.

구 관계자는 “인공지능, 사물인터넷, 빅데이터 등의 과학기술이 우리 사회를 어떻게 변화시켰는지 이해하고 다가오는 미래를 능동적으로 준비할 수 있는 유익한 시간이 되길 바란다”고 말했다.

자세한 문의는 강서구청 교육청소년과로 하면 된다.

