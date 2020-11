'제1회 박동준상' 수상자는 장소영 디자이너 … 퍼포먼스 패션쇼

9일부터 12월4일까지 '갤러리 분도'에서 '박동준 x 갸즈드랑' 전시회

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 한국패션산업연구원은 한국패션협회 회장을 지낸 패션디자이너 고 박동준 선생의 기념사업회가 오는 9일 대구 중구 대봉동 '갤러리 분도'에서 1주기 추모일에 맞춰 '제1회 박동준상' 시상식과 함께 퍼포먼스 패션쇼를 갖는다고 3일 밝혔다.

수상자로 선정된 장소영(갸즈드랑) 디자이너는 박동준 선생이 (재)대구구천주교회유지재단에 기부한 기부액 가운데 향후 20년간 매년 '박동준상' 수상자에게 부여되는 상금 2000만원과 상장·상패를 받게 된다. 또한 9일부터 12월4일까지 갤러리 분도에서 '박동준 x 갸즈드랑' 전시회를 여는 특전을 누리게 된다.

경북 포항 출생인 장소영씨는 유명 어패럴 브랜드에서 16년간 디자인 실장과 디자인 총괄 기획자로 활동한 실무형 디자이너로서, 기념사업회의 1차 서류심사인 최근 3개 시즌 'Look Book 심사'와 2차 실물 발표 심사를 거쳐 최종 수상자로 선정됐다.

사단법인 박동준기념사업회(이사장 윤순영 전 대구 중구청장)는 지난해 11월 고인이 된 박동준 선생의 나눔과 봉사의 뜻을 기리기 위해 지난 5월 설립됐다. 고 박동준 선생은 40년간 섬유패션도시 대구를 대표하는 대구 패션계 1세대로, 유언으로 재산 일부를 사회에 환원했다.

윤순영 이사장은 "이번 전시를 통해 박동준 패션이 재탄생되고 새로운 패션 철학을 입게 됐다"면서 "우수한 인재를 지속적으로 발굴, 예술을 통한 나눔의 정신이 계승되는 '박동준상'이 되도록 노력하겠다"고 전했다.

