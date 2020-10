경북테크노파크 원장에 하인성 전 울산중소벤처기업청장

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북도는 제8대 (재)경북테크노파크 원장에 하인성(57) 전 울산지방중소벤처기업청장을 선임했다고 31일 밝혔다.

하 원장의 임기는 2년이며, 연임 가능하다.

하 원장은 2일 취임식을 생략하고 경북도내 강소기업 현장 방문을 시작으로 본격 업무에 들어간다.

