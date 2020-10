[드링킷] 간단하게 만드는 할로윈 간식

마녀 손가락 쿠키, 왕 거미 사탕 생성기

할로윈에는 아이들이 귀신 분장을 하고, 집집마다 돌아다니면서 (주지 않으면 괴롭히겠다는 깜찍한 협박과 함께) 사탕이나 쿠키 같은 간식을 요구한다. 그래서 미국에서는 할로윈이 다가오면 아이들에게 나눠줄 간식을 준비해 둔다고. 드링킷도 할로윈을 맞이해 간식을 만들어보기로 했다.

“간식을 주지 않으면 괴롭힐테다!”

섬뜩한 손가락 쿠키

[ 재료 ]

▶ 드링킷에선 에어프라이어로 만들기 위해 에어프라이어 겸용 쿠키믹스를 구매했다.

(오븐이 있다면, 오븐을 추천!)

▶ 재료를 섞어줄 볼과 거품기, 유산지도 추가로 준비한다.

(아몬드는 만들 손가락 쿠키의 개수만큼, 계란은 쿠키믹스 1세트에 반개, 버터는 70g이 필요)

▶ 순서대로 재료를 넣고 2분 이상 섞어준다.

(Tip. 버터와 계란은 1시간 이상 상온 보관 후 섞어주면 좀 더 편하게 섞을 수 있다.)

① 버터를 잘게 으깨준다.

② 버터에 계란을 0.5개 넣은 후 섞어준다.

③ 버터와 계란 어느 정도 섞였다면 물엿을 추가해준다.

④ 다시 1분 이상 섞어준다.

▶ 쿠키 믹스의 가루를 붓고 반죽해준다.

▶ 위의 사진과 같은 상태가 될 때까지!

(검버섯을 표현해줄 초코칩이 잘 들어가 있다.)

▶ 손가락 모양을 잡아주고 아몬드 손톱을 붙여준다. 손가락 마디마디의 주름도 칼집을 내 표현해주자.

▶ 에디터는 본인의 손가락 크키(성인 여성)를 기준으로 만들었으나, 너무 많이 부풀어 트롤 손가락이 되었다.

(이후 어린이 손가락 크기로 만들어 다시 구워주었다. 아무래도 에어프라이기 안에서 손가락이 성장하는 듯 하다.)

▶ 약 150도의 온도에서 20분간 구워주면 완성! 크기에 따라 시간을 조절해주면 되겠다.

꺄악 마녀 손가락이닷!!

깜찍한 거미 사탕

[ 재료 ]

▶ 막대 사탕의 종류는 상관없으며, 깜찍한 비주얼을 위해 모루 철사는 반짝이로 구매했다.

▶거미 한 마리당 눈알 한 쌍(두 개), 자른 철사 3개, 자른 한지 한 장이 필요하다.

▶재료 준비가 다 되었다면, 순서대로 따라 해보자.

① 김에 밥을 얹듯, 한지 위에 막대 사탕을 올려준다.

② 사탕을 꼼꼼히 감싸준다. 사탕 부분이 거미의 엉덩이, 남은 한지 부분이 머리가 된다.

③ 엉덩이 윗부분에 모루 철사 3개를 가져온다.

④ 화살표처럼 엉덩이와 머리 중간 부분을 감싸준다.

▶ 위의 과정을 끝내면, 이런 모양이 된다.

(Tip. 거미의 발끝 부분을 살짝 꺾어주면, 더욱 실감 나는 거미의 모습을 만들 수 있다.)

▶ 눈알을 붙여주면 완성!

꺄악 사탕거미닷!!

핸드메이드 간식과 함께하는 할로윈!

사진 = 서정준 객원기자

편집 = 조윤정 에디터

조윤정 에디터 yunjeong8356@asiae.co.kr