[아시아경제 영남취재본부 강샤론 기자] 경남 함안군에서 독감 백신 접종 후 사망한 사례가 1건 추가됐다.

24일 경남도에 따르면 지난 20일 오전 10∼11시께 독감 백신을 맞은 함안 거주 1명이 이날 사망했으며, 접종받은 백신은 박씨그리프테트라주로 확인됐다.

유족의 요청으로 정확한 연령대는 공개되지 않으나 60대 이상 노년층인 것으로 파악됐으며, 사망 원인과 백신 접종 사이의 인과 관계는 밝혀지지 않았다.

이에 따라 경남은 22일 창원 2명, 통영 1명, 창녕 1명, 23일 밀양 1명, 남해 1명에 이어 사망자가 7명으로 늘었다.

영남취재본부 강샤론 기자 sharon79@asiae.co.kr