주호영 국민의힘 원내대표와 김성원 원내수석부대표가 20일 국회에서 열린 행정안전위원회의에 강원도, 경상북도, 충청북도, 제주특별자치도에 대한 국정감사를 방문, 서영교 행안위원장과 이야기를 나누고 있다./윤동주 기자 doso7@

