고흥군, 도농 상생 발전 위해 안산시와 우호교류 협약 체결

행정 및 민간 분야 다양한 상호 교류로 공동발전 도모

[고흥=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남 고흥군은 지난 19일 군청 팔영산 홀에서 안산시와의 교류협력과 상생 발전을 위한 우호교류 협약식을 했다고 20일 밝혔다.

이번 협약 체결은 군수와 군의회의장, 경기도 안산시장 등이 참석한 가운데 이뤄졌다.

지난해 6월 양 지역 농협의 사업 교류를 계기로 지자체 간 상호 공감대가 형성된 데 따른 것으로, 행정 분야 협력을 시작으로 향후 다양한 민간 교류를 추진할 계획이다.

이날 협약식에서 송귀근 군수는 “두 지역이 행정과 경제, 문화, 관광, 체육, 청소년 등 다양한 분야의 협력을 통해 상호 발전할 수 있는 방향을 모색하고, 지방자치의 동반자로서 실질적인 교류가 이뤄질 수 있도록 노력하자”고 말했다.

윤화섭 안산시장도 “고흥군과의 우호교류 협약은 고흥 출신인 저에게 매우 뜻깊은 일이며, 앞으로 두 도시가 긴밀하게 협력해 서로에게 도움이 되는 좋은 관계가 될 것을 기대한다"고 화답했다.

군 관계자는 “양 지자체가 서로의 부족한 부분을 보완하고 지속해서 교류를 이어가면서 도농 상생의 좋은 사례가 되도록 노력하겠다”고 밝혔다.

한편, 고흥군은 경남 창원시와 서울 노원구 등 7개 도시와의 자매결연, 서울 강동구 등 3개 도시와의 우호교류 협약을 맺고 있으며, 이번 안산시와의 교류가 활발히 이뤄지면 자매결연으로 발전시켜 나갈 계획이다.

