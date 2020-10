靑 "감사원 발표 특별히 입장낼 것은 없어" (상보)

감사원, 월성1호기 조기폐쇄 경제성 지적 등 감사 결과 발표…청와대 "부처에서 설명 있을 것"



[아시아경제 류정민 기자] 청와대는 월성 1호기 조기폐쇄 과정에서 '경제성'을 지나치게 낮게 평가했다는 감사원 감사 결과와 관련해 특별히 입장을 낼 것은 없다고 밝혔다.

청와대 핵심 관계자는 20일 오후 기자들을 만난 자리에서 감사원 감사 결과 발표에 대해 이렇게 말했다. 청와대 핵심 관계자는 "(감사원 발표) 전문도 보지 못했다. 전문이라도 확인한 후에 필요하면 입장을 내겠다"면서도 "특별히 입장을 낼 것은 없을 것으로 보인다. 부처에서 설명이 있을 것"이라고 덧붙였다.

앞서 감사원은 월성 1호기 조계 폐쇄 결정과 관련한 쟁점 중 하나인 경제성을 지나치게 낮게 평가했다는 감사 결과를 내놓았다. 다만 월성 1호기 조기폐쇄의 타당성에 대해서는 감사 범위에 속하지 않는다면서 판단을 내놓지 않았다.

류정민 기자 jmryu@asiae.co.kr