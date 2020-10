인제대, 대학일자리센터 '비즈니스 매너' 특강

‘직장예절 아는 형님’ 프로그램 통해 조직 적응력 등 배움

[아시아경제 영남취재본부 황최현주 기자] 인제대학교 대학일자리센터는 사회초년생이 반드시 알아야 할 직장예절에 대한 비즈니스 매너특강 '직장예절 아는 형님' 프로그램을 실시했다고 20일 밝혔다.

특강은 7일과 8일 이틀간 올바른 직장인 마인드 함양을 통한 조직 적응력 향상과 노동법 상식 습득 등을 목표로 하루 3시간 동안 1·2차로 나누어 진행됐다.

해당 프로그램은 조직의 이해와 근무태도, 인사 방법 등 근무 매너, 전화응대 및 전자메일 작성법 등 실제 직장생활에서 유용하게 쓰일 수 있는 실전 매너, 직장생활에 잘 적응해 커리어를 쌓아갈 수 있도록 경력 관리 방법 등으로 구성됐다.

인제대 대학일자리센터 관계자는 "예비 직장인인 학생들이 사회의 기본 에티켓을 익히고, 직장에 잘 적응할 수 있는 기반을 마련할 수 있도록 하겠다"면서 "높은 만족도를 바탕으로 추후 더 많은 학생이 참여할 수 있도록 준비하겠다"고 전했다.

영남취재본부 황최현주 기자 hhj2524@asiae.co.kr