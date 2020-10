하나금융투자, '애널리스트와 온라인 직문직답 이벤트' 실시

하나TV’에서 추첨을 통해 초대권 증정

[아시아경제 구은모 기자] 하나금융투자는 공식 유튜브 채널인 ‘하나TV[하나금융투자]’에서 ‘애널리스트와 온라인 직문직답 이벤트’를 실시한다고 20일 밝혔다.

‘애널리스트와 온라인 직문직답 이벤트’는 하나금융투자 애널리스트들이 담당하고 있는 섹터의 라이브 방송에서 참여해 자유롭게 질의응답 시간을 갖는 행사다. 28개의 섹터로 마련된 각 방송은 100명 정원으로 90분간 진행되며 추첨을 통해 방청권을 제공한다.

하나금융투자 계좌를 보유한 고객이면 누구나 이벤트에 참가할 수 있다. 참가 방법은 ‘하나TV[하나금융투자]’에서 하나금융투자 주식 계좌 인증을 하면 된다. 신규 고객은 해당 이벤트에서 제공하는 링크를 통해 비대면 계좌 개설을 하면 된다. 비대면 계좌를 개설한 신규 고객 중 추첨을 통해 1000명에게는 모바일 커피 쿠폰도 증정한다.

다음달 12일까지 응모가 가능하며, 11월13일 ‘하나TV’에서 당첨 결과를 확인 할 수 있다. 당첨자에게는 방송에 참여할 수 있는 초대권(URL)이 부여돼 개별 통지된다. 고객 1인당 하나의 방송에만 참여할 수 있으며, 중복 참가는 불가하다.

조용준 하나금융투자 리서치센터장은 “2020년 한 해 동안 변동성이 큰 상황 속에서도 적극적으로 주식 시장을 이끌어준 개인투자자들에게 감사하다”며, “앞으로 더욱 확산될 언택트 문화에 발맞춰 개인투자자들에게 꼭 필요한 투자 정보를 지속적으로 제공해 나갈 것”이라고 밝혔다.

‘애널리스트와의 온라인 직문직답 이벤트’에 대한 자세한 사항은 하나금융투자 홈페이지 또는 유튜브 채널 ‘하나TV’에서 확인할 수 있다.

