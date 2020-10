현대차 연구개발본부, 대규모 신입 채용

연료전지·전동화·자율주행 등 부문

채용 정보 제공 'H-리쿠르트' 개설

[아시아경제 김지희 기자] 현대자동차가 미래 스마트 모빌리티 핵심 기술과 역량 확보를 위해 대규모 신입 채용에 나선다.

현대차는 19일부터 현대차 채용 홈페이지을 통해 연구개발본부 신입사원 채용을 시작한다고 밝혔다. ▲연료전지 ▲전동화 ▲배터리 ▲샤시 ▲바디 ▲자율주행 ▲전자제어 시스템 개발 등 연구개발본부 내 다양한 부문에서 모집하며, 채용은 세 자릿수 규모다.

자격 요건은 국내외 학사 및 석사 학위 취득자, 2021년 2월 졸업 예정자다. 서류 접수는 이달 19일부터 다음달 2일까지 진행된다. 분야별 자격 요건과 수행직무 등 세부사항은 현대차 채용 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

현대차는 이번 신입사원 채용과 관련해 지원자들에게 다양한 정보를 제공하기 위해 마이크로 페이지 ‘H-리쿠르트’를 개설했다. 마이크로 페이지에서는 각종 채용 정보와 이벤트, 지원자들이 자주 묻는 질문(FAQ) 등을 확인할 수 있다. 채용 관련 1대1 온라인 상담도 가능하다.

현대차 관계자는 “이번 대규모 신입 채용은 현대차의 미래를 이끌어갈 핵심 인재 확보를 통해 미래 모빌리티 산업에서의 주도권을 강화하기 위한 것”이라며 “앞으로도 연구개발부문 우수 인재 확보에 적극적으로 나설 계획”이라고 밝혔다.

