포스코건설, 부산 대연8구역 재개발 사업 시공사 선정

[아시아경제 유인호 기자] 포스코건설은 18일 부산 남구 대연8구역 조합원 총회에서 재개발 사업 시공사로 선정됐다고 밝혔다.

3500가구 규모 대연8구역은 공사비만 9000억원에 달하는 올해 부산지역 최대 도시정비 사업으로 불린다.

포스코건설은 조합원 1195명이 참여한 투표에서 639표를 받아 541표를 받은 HDC현대산업개발ㆍ롯데건설 사업단을 제치고 사업권을 따냈다.

포스코건설은 “가구당 3000만원을 민원처리비로 지급하고 재개발·재건축 사업에서 가장 낮은 공사비(3.3㎡당 436만5000원)로 시공하겠다”며 조합원을 설득했다.

대연8구역 주택재개발정비사업은 부산 남구 대연4동 1173 일원에서 구역면적 19만1897㎡, 용적률 258.79%, 아파트 30개 동에 걸쳐 3516가구 규모로 추진된다.

포스코건설 관계자는 “조합원들에게 단독입찰과 함께 진심을 담은 제안을 한 결과 의지와 진정성을 믿어준 것으로 생각한다”며“모든 자원과 역량을 결집해 부산 최고 명품 주거단지로 탈바꿈시키고, 더불어 함께 발전하는 기업시민으로서의 사명을 더해 지역내 랜드마크로 보답하겠다”고 말했다.

