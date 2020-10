이지스자산운용 "부동산시장서 ESG투자 고려해야"

이지스운용 리서치센터, ESG투자 관련 보고서 발표

[아시아경제 이민지 기자] 부동산시장에서도 환경(Environment), 사회(Social), 지배구조(Governance)를 고려한 투자가 이뤄져야 한다는 의견이 나왔다. 과거의 친환경 투자는 수익률과 성과를 고려하지 못했지만, 최근의 ESG 투자 방식은 수익률과 지속가능성한 성장 모두 추구할 수 있다고 설명했다.

16일 이지스자산운용 리서치센터에에 따르면 최근 세계 기후변화가 심각한 양상을 보이면서 이산화탄소 배출에 대한 법적, 제도적 규제가 강화되고 있어, 부동산 투자시장에서도 투자 자산이 위치한 각 지역의 기후 변화에 따른 리스크를 점검하고 이에 대한 전략이 필요하다고 주장했다.

기후변화의 주범은 이산화탄소이며, 건물에서 배출하는 이산화탄소는 세계 전체 이산화탄소 배출량의 약 36%를 차지하고 있다. 보고서는 향후 이산화탄소 배출권 가격의 증가, 이산화탄소 배출 규제, 환경적인 측면에 따른 자산 인허가 기준 강화 등 부동산 시장에 대한 정부 정책의 변화와 규제 강화가 가속화될 것으로 전망했다.

리포트는 이에 대한 대안으로 미래 투자의 큰 흐름으로 자리를 잡아가는 ESG투자가 필요하다고 말했다. ESG투자는 투자 시 ESG의 세 가지 원칙을 기준으로 하는 친환경적 투자 방법을 뜻한다. ESG투자에 대한 관심이 국내에서는 아직 미미하나, 해외에서는 코로나19 범유행 이후 투자 규모가 크게 확대되며 고속 성장 중이다.

과거 환경친화적인 투자 방식은 수익률을 고려하기 어려웠으나 자산운용 분야에서의 ESG투자는 투자 성과와 수익률을 최우선시한다는 점에서 과거의 환경친화적 투자 방식과는 차이가 있다.

보고서는 ESG투자 영역 중 부동산 투자 분야에서 당장 현실적으로 도입이 가능한 것은 친환경 건축물의 영역이며, 친환경 건축물이 기존 전통 자산과 비교해 운영비용 및 투자가치 측면에서도 여러 가지 이점이 있음을 여러 사례를 통해 설명했다. 실제로 2018년 기준 ESG 글로벌 AUM은 30조 달러이며, 2030년까지 100조 달러로 증가할 것으로 전망된다.

기후변화는 향후 국가와 민간에 사회적, 경제적으로 엄청난 영향을 주게 될 것으로 예측된다. 이지스자산운용 측은 “디지털로 산업의 근본이 바뀌는 현재, 산업의 방향성과 맞물려 결국 ESG투자는 단순한 추세가 아닌 산업 전체의 기준을 바꾸는 패러다임 전환이 될 것”이라고 전망했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr