2021학년도 대학수학능력시험을 50일 앞둔 14일 코로나19 예방 관련 사회적 거리두기를 지키고 있는 서울 종로구 조계사에서 수험생 자녀를 둔 학부모와 불자들이 수능 고득점 및 대학 입시 성공을 기원하며 기도하고 있다. /문호남 기자 munonam@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.