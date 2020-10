[2020국감] 백색입자 백신 알고도 6500여명 접종…부족분 확보 미지수

[아시아경제 조현의 기자] 백색입자가 발견돼 회수 결정이 내려진 인플루엔자(독감) 백신을 접종받은 국민이 6500여명에 달하는 것으로 조사됐다.

13일 국회 보건복지위원회 국정감사에선 백색입자가 발견된 후 3일이 지나서야 공급이 중단됐던 것과 관련해 질의가 이어졌다.

앞서 식품의약품안전처는 지난 6일 오후 2시 경상북도 영덕군 소재 한 보건소 독감백신에서 백색입자가 발견됐다는 보고를 받았다. 이후 백신에 대한 긴급 검사, 제조사 현장조사, 콜드체인(냉장유통) 분석, 전문가 자문 등을 진행한 후 9일 오후 6시에 이같은 사실을 공개했다.

정춘숙 더불어민주당 의원은 "식약처의 '늑장대응'으로 국민들이 맞지 않아도 될 백색입자 독감백신을 접종받았다"며 "발견하고 통보까지 3일이 걸린 것은 문제"라고 지적했다. 정 의원이 식약처와 질병관리청에서 받은 자료에 따르면 지난 7일부터 9일까지 총 6479명이 문제의 백신을 접종받았다.

식약처는 이에 대해 해당 보건소가 제출한 사실만으로는 백색입자의 종류를 알 수 없어 확인 과정에서 시간이 걸렸다고 해명했다. 또한 해당 백신을 접종했더라도 국소부위 통증 외에 안전성 우려는 크지 않다고 강조했다.

유통 중 상온 노출에 이어 백색입자 발견으로 약 100만명 접종 분량의 독감백신의 회수된 것과 관련해 물량 부족에 대한 우려도 나왔다.

독감 추가 확보 방안에 대한 전봉민 국민의힘 의원의 질의에 이 처장은 "부족한 100만명분에 대해서는 당초 생산계획보다 회사에서 40만도즈를 추가 생산한 것으로 일부를 충당하고자 한다"고 말했다. 40만도즈를 충당한다고 해도 60만도즈는 부족한 것이냐는 질의에 이 처장은 "맞다"며 "송구하게 생각한다"고 했다.

