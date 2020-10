김근식 "김용민, 진중권 고소…진짜 속 좁은 뒤끝 작렬"

"사과하면 소 취하한다? 추미애한테나 사과 요구하라"

[아시아경제 김연주 기자] 국민의힘 서울 송파병 당협위원장인 김근식 경남대 교수가 7일 김용민 더불어민주당 의원이 진중권 전 동양대 교수를 상대로 고소한 데 대해 "진짜 속이 좁은 뒤끝 작렬"이라고 비판했다.

김 교수는 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 "민주사회를 위한 변호사 모임(민변) 출신의 진보연하는 현직 여당 의원이 자신에게 정치적 비난을 했다는 이유로 소송을 제기했다"라며 이같이 밝혔다.

최근 김 의원은 과거 자신을 '조국 똘마니'라고 지칭한 진 전 교수를 상대로 명예훼손에 따른 손해배상을 청구하는 민사소송을 제기했다.

앞서 진 전 교수가 지난 6월 김 의원이 윤석열 검찰총장을 두고 '사상 최악의 검찰총장'이라고 한 언론 보도를 페이스북에 공유하며 "누가 조국 똘마니 아니랄까 봐. 사상 최악의 국회의원"이라고 일갈한 데 대한 대응이다.

이를 두고 김 교수는 "사과하면 소 취하한다는 이야기는, 힘없고 빽 없는 사람이 살아있는 권력자들에게 거짓말쟁이와 범죄자로 낙인찍힌 당직 사병 같은 사람이라면 진정성 있는 말"이라며 "진 전 교수에게 사과를 원하면 그보다 훨씬 힘없고 빽 없는 당직 사병이 권력자에게 집단린치 당했는데도 끝까지 사과를 거부하는 추미애 장관에게도 똑같이 엄중하게 사과를 요구하라"고 지적했다.

그러면서 "금태섭 전 의원은 자신을 진보라고 한 게 아니다. 정치적 표현에 발끈하고 소송하는 김용민 의원이 진보에 어울리지 않는다고 비판한 것"이라며 "진보의 핵심가치 중 하나가 표현의 자유와 정치적 관용"이라고 했다.

이어 "조국에 쓴소리 한마디 못하고 조국 비호에 나서는 게 진보라면 그런 진보는 아니다"라며 "(금 전 의원은) 진보라고 자처하는 민변 출신 여당 의원이 말꼬투리 잡아서 마치 힘없이 당한 당직 사병인 냥 소송하는 게 진보답지 않다고 비판한 것"이라고 일갈했다.

김연주 인턴기자 yeonju1853@asiae.co.kr