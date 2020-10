[오늘날씨] 쌀쌀한 출근길, 쾌청한 날씨…큰 일교차 유의

[아시아경제 김봉주 기자] 수요일인 8일은 날씨가 맑은 가운데 일교차가 크겠다.

절기상 한로인 오늘은 맑은 하늘이 드러나 쾌청한 가을 날씨를 즐기기 좋겠다.

아침까지는 쌀쌀한 날씨를 보이겠지만 한낮에는 따스하겠다.

특히 중부내륙은 아침 기온이 10도 내외로 떨어져 쌀쌀하겠고 낮 기온은 20도 내외로 올라 일교차가 크겠다.

아침 최저 기온은 △서울 12도 △춘천 8도 △강릉 12도 △대전 11도 △청주 11도 △대구 13도 △부산 16도 △전주 12도 △광주 13도 △제주 18도 등으로 예보됐다.

낮 최고 기온은 △서울 24도 △춘천 23도 △강릉 20도 △대전 24도 △청주 23도 △대구 23도 △부산 22도 △전주 24도 △광주 24도 △제주 22도 등으로 전망된다.

미세먼지 농도는 전 권역이 '좋음' 수준이다.

기상청은 "중부지방은 낮과 밤의 기온차가 10도 이상으로 크겠으니 건강 관리에 유의하기 바란다"고 당부했다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr