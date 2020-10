[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 최일 동신대학교 총장이 5일 코로나19 조기 종식을 응원하는 릴레이 공익 캠페인 ‘스테이 스트롱(Stay Strong)’에 동참했다.

‘스테이 스트롱’은 철저한 개인위생 관리를 통해 코로나19를 이겨내자는 메시지를 전 세계로 확산시키기 위해 외교부가 시작한 캠페인이다.

최 총장은 김종열 한국한의학연구원장의 지목을 받아 ‘Stay strong, DSU is with you’라는 문구가 적힌 손 팻말을 들고 캠페인에 참여했다.

최 총장은 “코로나19 위기 극복을 위해 노력하고 있는 모든 분들에게 감사와 존경의 마음을 전한다”며 다음 주자로 민영돈 조선대 총장을 지목했다.

