추석 연휴 철도 이용객 지난해 39% 수준…하루 평균 21만명

[아시아경제 임춘한 기자] 한국철도(코레일)은 올해 추석 특별교통 대책 기간(9월 29일∼10월 4일) 하루 평균 21만명씩 모두 123만명이 열차를 이용했다고 5일 밝혔다.

하루 이용객 21만명은 지난해 추석 연휴(52만명)의 39% 수준이며, 총 이용객도 지난해 261만명의 절반 이하로 줄었다. 하루 평균 열차 운행 횟수는 엿새간 4천278회로 지난해와 비슷한 수준이었으나, 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산 방지를 위해 창가 좌석만 발매하고 입석 없이 운행한 결과다.

이 기간 KTX는 모두 63만명(하루평균 11만명), 일반 열차는 60만명(하루평균 10만명)이 이용했다. 승객이 가장 많았던 날은 연휴 전날인 지난달 29일로, 25만명이 승차했다.

코레일은 대책 기간 승차권 없이 열차를 탄 부정 승차자 793명을 적발해 다음 역에 강제하차 조치하고 부가운임 10배를 징수했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr