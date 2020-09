[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 신라대는 28일 수시모집 마감 결과 1927명(정원 내) 모집에 9062명이 지원해 4.7대1의 경쟁률을 기록했다.

지난해에는 1872명 모집에 1만961명이 지원해 5.86대1을 보였다.

모집단위별로 보면 교사추천자 전형에서 간호학과는 3명 모집에 89명이 지원해 29.67대1로 가장 높은 경쟁률을 나타냈다.

또 교사추천자 전형에서 물리치료학과는 3명 모집에 53명이 지원해 17.67대1 경쟁률을 기록했다.

일반고 면접전형의 유아교육과는 10명 모집에 184명이 지원해 18.4대1, 일반고교과전형의 경찰행정학과는 19명 모집에 283명이 지원해 14.89대1을 기록했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr