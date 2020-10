[정치, 그날엔…] 지난해 추석 '대선 예비고사', 어떤 정치인이 웃었을까

민심의 분수령 추석, 정치인들의 피 말리는 시간…지난해 추석 전후, 황교안·안철수 '수혜'

[아시아경제 류정민 기자]

편집자주

‘정치, 그날엔…’은 주목해야 할 장면이나 사건, 인물과 관련한 ‘기억의 재소환’을 통해 한국 정치를 되돌아보는 연재 기획 코너입니다.



“A 정치인은 이제 대선에 그만 나와야 하는 것 아닌가.” “B 정당은 대세가 이미 결정돼 있다던데….” 추석 명절은 정치인들에 대한 품평회 자리이다. 여러 지역에서 모인 친인척들에게 정치 얘기는 빠질 수 없는 화제이다.

여의도 정가에서 명절 연휴, 특히 ‘추석 사랑방 민심’에 촉각을 기울이는 것은 그만한 이유가 있다. 추석 명절을 고비로 어떤 정치인은 탄력을 받고 다른 어떤 정치인은 내리막을 걷기도 한다.

대선주자 입장에서 추석 명절은 ‘예비고사’와 다름없다. 추석 민심이 대선 본선까지 이어지리란 보장은 없지만 기선 제압에는 성공할 수 있기 때문이다. 문재인 대통령 임기 중반기인 지난해 추석(9월13일) 연휴를 전후로 해서는 어떤 대선주자가 웃었을까.

흥미로운 점은 2020년 10월의 정치 상황과는 많이 다른 결과물을 기록했다는 점이다.

한국갤럽이 2019년 9월3~5일 전국 만 19세 이상 1002명을 대상으로 ‘차기 정치 지도자 선호도’ 여론조사를 진행한 결과 이낙연 21%, 황교안 14%, 이재명 8%, 조국 6%, 박원순 5%, 심상정 5%, 유승민 5%, 안철수 4%, 홍준표 4%, 오세훈 3% 등으로 나타났다.

이낙연 더불어민주당 대표가 당시 독주하는 가운데 황교안 전 자유한국당 대표가 추격하는 양상이었다. 이재명 경기도지사와 조국 전 법무부 장관, 박원순 서울시장, 심상정 정의당 대표, 유승민 전 미래통합당 의원, 안철수 국민의당 대표, 홍준표 전 자유한국당 대표, 오세훈 전 서울시장 등이 뒤를 이었다.

추석 연휴가 끝난 이후인 한국갤럽의 10월 여론조사는 결과가 달라졌다. 한국갤럽이 2009년 10월1~2일 전국 만 19세 이상 남녀 1004명을 대상으로 진행한 ‘차기 정치 지도자 선호도’ 여론조사 결과 이낙연 대표가 21%에서 22%로 1% 포인트 올랐다. 이낙연 대세론이 유지된 셈이다.

1위는 이낙연 대표가 차지했지만 추석 민심을 토대로 탄력을 받은 인물은 다른 정치인이었다. 황교안 전 대표는 9월 조사보다 3% 포인트 오른 17%를 기록하면서 이낙연 대표를 추격했다.

안철수 전 대표도 9월 4%에서 10월 7%로 3% 포인트 상승을 기록했다. 지난해 추석 명절에는 정치인 황교안과 안철수, 두 명이 수혜를 입었다는 얘기다.

이재명 지사는 9월 8%에서 10월 7%로 1% 포인트 내렸고, 심상정 대표는 5%에서 6%로 1% 포인트 올랐다. 조국 전 장관은 1% 포인트 내린 5%, 유승민 전 의원도 1% 포인트 내린 4%를 기록했다. 홍준표 전 대표는 9월과 10월 모두 4%를 기록했다.

주목할 부분은 지난해 추석 명절을 전후로 한 대선주자 지지율은 1년이 지난 지금과는 많이 르다는 점이다.

한국갤럽이 올해 9월8~10일 전국 만 18세 이상 1002명을 대상으로 ‘차기 정치지도자 선호도’ 조사를 한 결과 판도는 이재명 지사와 이낙연 대표의 양강 구도로 변모했다. 이재명 지사는 22%, 이낙연 대표는 21%를 기록했다. 1년 전과 비교한다면 이낙연 대표가 여전히 건재한 가운데 이재명 지사가 수직 상승한 모습이다.

반면 보수 성향의 범야권 대선 후보군은 급속히 위축됐다. 황교안 전 대표는 선두권에서 빠졌고 범야권 대선주자 후보군으로 거론되는 윤석열 검찰총장이 3%, 홍준표 전 대표 3%, 안철수 대표 3% 등이 ‘이재명-이낙연’ 양강 구도의 뒤를 이었다.

올해와 지난해 한국갤럽 여론조사의 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참고.

황교안 전 대표와 안철수 대표가 지난해 추석 연휴를 계기로 상승세를 탄 것을 고려한다면 올해 추석 명절 역시 특정 정치인들이 치고 올라올 가능성이 있다.

정치는 민심의 흐름에 따라 요동친다. 1년 전과 지금의 여론조사 차이가 큰 것처럼 1년 6개월 남은 대선까지는 어떤 변화가 일어날지 장담하기 어렵다. 올해 9월 한국갤럽 여론조사처럼 보수 대선주자들의 지지율이 미미한 상황이 지속되지는 않을 것이란 얘기다.

그렇다면 유권자들의 눈에 들어오는 인물이 늦지 않은 시기에 떠올라야 한다. 이번 추석 명절이 끝난 이후의 정국은 2022년 대선을 꿈꾸는 이들에게 기회가 될 수 있다.

류정민 기자 jmryu@asiae.co.kr