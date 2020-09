‘함께 누리는 인권 공동체 경남’ … 인권보장 제도 기반 마련

도민설문조사 바탕으로 현장의 이슈와 인권문제 반영

장애인, 여성, 노인 등 분야별 추진과제 마련

도 인권위원회 위원과 비전, 목표 등 핵심 정책 논의

[아시아경제 영남취재본부 강샤론 기자] 경상남도는 22일 도청 소회의실에서 ‘경남 인권보장 및 증진 기본계획’을 수립하기 위한 연구용역 중간보고회를 열고 인권위원들에게 자문하고 토론하는 시간을 가졌다.

경남 인권위원회 위원들이 참여한 이번 중간보고회에는, 용역 수행기관인 경남연구원의 ▲지역 현황 및 국내외 동향 등 환경분석 ▲도민 1007명을 대상으로 한 인권설문조사와 인권취약집단별 집중면접조사 결과 ▲비전 및 목표, 추진과제 제안 등 추진상황을 설명하는 시간으로 진행됐다.

인권증진을 위한 정책 추진과제에는 인권기반구축 및 인권정책 강화 등 4대 목표를 기준으로 장애인·여성·노동·아동청소년·노동권·건강권·인권교육 등 15개 분야 29개 추진과제, 48개 세부과제가 제시됐다.

이번 연구용역은 도민의 인권보장을 위한 제도적 기반을 마련하기 위한 ‘5개년 인권정책 기본계획’을 수립하는 것으로 <함께 누리는 인권 공동체 경남>을 위한 비전과 추진전략, 실천계획 등을 담을 예정이다.

도는 이번 보고회에서 발표한 도민설문조사 결과와 비전·추진과제 구상안에 대한 인권위원회의 의견을 바탕으로 기본계획을 보다 내실 있게 수립해 나간다는 방침이다.

또한 12월까지 전문가 자문회의 및 토론회를 개최하고, 도민 공청회를 개최해 도민의 다양한 의견을 적극적으로 반영해 수요자 중심의 인권보장 및 증진 기본계획을 수립해 나갈 계획이다.

영남취재본부 강샤론 기자 sharon79@asiae.co.kr