창원시, '시민 주도형' 관광 브랜드 공모전 개최

[아시아경제 영남취재본부 황최현주 기자] 경남 창원시는 시민이 주도해 만들어나가는 창원관광 대표 캐릭터와 슬로건을 공모한다고 14일 밝혔다.

공모전은 다음 달 6일까지 진행되며, 창원관광을 대표할 수 있는 캐릭터와 창원관광의 가치·비전을 함축적으로 표현할 수 있는 관광 슬로건을 발굴해 향후 홍보·마케팅에 활용할 계획이다.

이번 공모는 창원시민이면 누구나 응모 가능하며, 수상작은 온라인 시민 선호도 조사와 함께 상징성, 창의성, 함축성, 전달성, 적합성을 기준으로 심사해 선정한다. 부문별 대상 1작품, 금상 1작품, 은상 2작품, 동상 3작품, 장려상 5작품 등 총 24개 작품을 선정하여 660만원의 상금을 지급한다.

황규종 문화체육관광국장은 “시민참여형 공모인 만큼 많은 시민이 참여할 수 있도록 캐릭터 부문은 손그림도 접수가 가능하다“며 "창원관광 콘텐츠와 비전을 잘 표현할 수 있는 재치 있는 아이디어를 가진 시민분들의 많은 관심과 참여를 부탁드린다"고 당부했다.

