태풍이 지나간 뒤 청명한 초가을 날씨를 보인 4일 서울 마포구 하늘공원에서 시민들이 파란 하늘 아래 핀 억새길을 걷고 있다./김현민 기자 kimhyun81@

