美주재 中외교관 활동 제한…중국 "피해망상" 강력 반발

[아시아경제 최동현 기자] 미국 국무부가 미국 주재 중국 외교관들의 활동을 제한하겠다고 밝힌 데 대해 중국 당국이 강력히 반발했다.

화춘잉(華春瑩) 중국 외교부 대변인은 3일 정례 브리핑에서 "지난해 10월 이후 미 국무부는 미국 주재 중국 외교 공관과 외교관의 정상적인 활동을 끊임없이 제한해 왔다"면서 "이런 행위는 국제법과 국제관계 기본준칙에 위배되고 중미관계와 양국의 정상적인 교류를 심각히 방해한다"고 일갈했다.

화 대변인은 "중국은 일관되게 법과 규정에 따라 중국 주재 미국 외교관의 정상적인 활동에 편리를 제공했다"면서 "하지만 미국은 지난해 10월과 올해 6월 두 차례에 걸쳐 미국 주재 중국 외교관의 활동에 사전 신고를 하도록 요구했다"고 강조했다.

그는 이어 "이번에는 심지어 미국 지방 관리와의 사적인 만남과 사교활동까지 제재를 가했다"면서 "이는 국제법과 국제관계 기본 준칙, 중미영사조약에 완전히 위배되는 비합리적이고 근거가 없는 몰인정한 행위"라고 비난했다.

그러면서 "이번 조치는 미국 내 반중세력이 완전히 이성과 자신감을 잃었다는 것"이라면서 "마치 반중 피해망상증과 같다"고 덧붙였다.

앞서 미 국무부는 지난 2일(현지시간) 성명에서 중국 외교관의 미국 고등교육기관 방문이나 지방 고위 관료 회견시 국무부에 반드시 신고해야 한다고 밝혔다. 미국 주재 중국 외교 공관에서 50인 이상 참석하는 문화행사를 주최할 경우에도 사전 허가를 받도록 했다.

