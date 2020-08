밤샘회의 끝 전공의 "파업 지속하기로 결정"(상보)

[아시아경제 서소정 기자] 의대정원 확대·공공의대 설립 등 정부 의료정책에 반대해 무기한 파업중인 대한전공의협의회(대전협)가 파업 지속 여부를 두고 밤샘회의를 진행한 끝에 파업을 강행키로 결론을 내렸다.

30일 의료계에 따르면 대전협은 비상대책위원회 회의에서 전공의 파업 지속 여부를 표결한 결과, 과반수를 채우지 못해 부결됐으나 추가 회의를 통해 무기한 파업을 강행키로 했다.

대전협 비대위 관계자는 이날 오전 "전날 오후 10시부터 이날 오전까지 밤샘 회의를 진행했다"면서 "정부가 전공의들을 업무개시명령 불응으로 고발한 상황에서 집단 행동을 중단할 수 없다는 내부 여론이 우세하면서 결국 파업을 지속하기로 결정했다"고 밝혔다.

전날 국립대·사립대병원장과 전국 의과대학으로 구성된 의학교육 및 수련병원 협의체는 대전협에 일단 파업을 유보하고 정부와 정책을 원점에서 재논의하자고 제안했다. 잠정적으로 마련된 안건에는 대한의사협회(의협) 등 의료계와 보건복지부가 의·정 협의체를 구성해 의대정원 확대, 공공의대 설립 등의 정책을 원점에서 논의하자는 내용이 포함됐다.

이날 대전협 측이 제안을 받아들이지 않고 무기한 파업을 지속키로 하면서 의료계와 정부의 대립은 극과 극으로 치닫게 됐다.

서소정 기자 ssj@asiae.co.kr