박능후 "엄중한 위기 속 맞은 주말…사회적 거리두기 강력 실천 필요"

광화문 집회 참가자 조속한 진단검사 호소

방역 방해 행위에는 "비상식" 비판

[아시아경제 이관주 기자] 박능후 중앙재난안전대책본부 1차장(보건복지부 장관)이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산에 따른 수도권의 강화된 거리두기 조치와 관련해 국민 동참을 거듭 호소했다.

박 1차장은 29일 중대본 회의 모두발언에서 "코로나19 확진자가 지속적으로 증가하고 있는 엄중한 위기 속에 맞이한 주말"이라며 "우리의 일상이 멈추지 않도록 접촉을 최소화하기 위한 국민 여러분의 강력한 실천이 필요하다"고 말했다.

오는 30일 0시를 기해 수도권에는 사실상 사회적 거리두기 2.5단계에 해당되는 강화조치가 시행된다. 음식점은 오후 9시 이후에는 포장·배달만 가능하고, 프랜차이즈 커피전문점도 포장·배달만 이뤄진다. 학원 등 교육기관의 대면수업이 금지되고, 당구장·헬스장·골프연습장 등 체육시설 운영도 중단된다.

박 1차장은 "내일부터 수도권 거리두기는 3단계에 준하는 조치들이 추가적으로 시행된다"며 "방역수칙을 꾸준히 준수해준 카페, 음식점, 학원 등을 운영하시는 분들께서 많이 당황스럽고 걱정이 많으시리라 생각된다"고 했다. 이어 "하지만 지금 시행하는 방역강화 조치가 더 큰 사회·경제적 희생을 줄이기 위한 불가피한 선택임을 이해해주시고 적극 참여해달라"고 요청했다.

그는 또 "주말 교회 등 종교모임은 비대면으로 참여해달라"면서 "생필품 구매, 필수진료 등 꼭 필요한 일 외에는 외출하지 마시고 집에 머물러 달라"고도 했다.

박 1차장은 이달 15일 광화문 집회 참석자들에게 재차 조속한 코로나19 진단검사를 촉구했다. 그는 "방역당국이 추적관리를 위해 노력하고 있지만 망설임으로 검사가 늦어진다면 훨씬 더 많은 사람들이 감염될 수 있다"며 "지금이라도 가까운 선별진료소를 찾아달라"고 강조했다.

특히 "진단과 치료 과정에서 방역요원과 의료진을 대상으로 폭언, 폭행 등 불미스러운 사례가 발생하고 있다"면서 "코로나19 방역의 최전선에서 위험을 무릅쓰고 희생하고 있는 분들에 대한 이러한 비상식적인 행위는 용납될 수 없다"고 비판했다.

박 1차장은 "국민들께서 '집콕챌린지' '거실캠핑' 등 창의적인 방식으로 사회적 거리두기에 참여하고 계신다"며 "국민들의 적극적인 참여가 방역당국과 의료진에게 큰 힘이 되고, 위기를 헤쳐나갈 수 있는 가장 큰 자원이자 원동력"이라고 거듭 강조했다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr