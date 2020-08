동명대 광고홍보학과, 한국방송학회-롯데홈쇼핑 지원사업 선정

온라인강의 영상편집 장비 지원 … 디지털 영상 특성화 날개달아

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 동명대(총장 정홍섭) 광고홍보학과가 한국방송학회(회장 한동섭)와 롯데홈쇼핑이 진행하는 ‘대학 온라인강의 및 영상편집 장비 지원 사업’ 대상에 선정됐다.

이 사업 선정으로 동명대 광고홍보학과는 촬영용 카메라, 편집용 컴퓨터, 스위처, 마이크, 조명기기 등 영상 장비 일체를 현물로 최근 지원받았다.

이번 사업에는 동명대를 비롯해 동의대, 부산대 등 부산 3개 대학을 포함해 전국 23개 대학이 선정됐다.

동명대 광고홍보학과 학과장 이정기 교수는 “한국방송학회와 롯데홈쇼핑의 지원을 통해 새롭게 구축한 광고홍보실습실을 오는 9월 1일부터 수업용, 비교과용으로 적극 활용해 광고홍보 영상 교육의 질을 한 단계 높일 계획”이라고 말했다.

동명대 광고홍보학과는 스마트미디어 기반의 교육 과정 혁신, 지역 기업·기관과의 밀도 높은 연계 수업, 학기당 20명 이상이 참여하는 현장실습(인턴십) 프로그램, 대학교수와 현장 전문가가 함께 학생들의 생활을 관리하는 더블멘토링 프로그램 등으로 주목받고 있다.

