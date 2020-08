현대리바트, 모듈형 DIY 선반장 '랙커스' 출시

선반장부터 드레스룸, 행거장까지 총 76종 형태로 조합 가능

[아시아경제 김종화 기자]현대백화점그룹 계열 토탈 인테리어기업 현대리바트가 모듈형 DIY 선반장 '랙커스'를 출시했다.

'랙커스'는 DIY(Do it yourself) 제품으로, 고객이 원하는 형태로 자유롭게 조합할 수 있는 것이 특징이다. 2~6단 선반장부터 드레스룸 행거장까지 총 76종의 형태로 연출할 수 있다.

특히 선반 조립시에 나사나 볼트가 필요없는 '무볼트 앵글 선반'으로 설계돼, 간단하게 조립할 수 있다. 제품을 조립할 때에는 공구를 사용할 필요없이 철제 기둥 프레임에 나열돼 있는 홈에 선반을 끼우기만 하면 된다.

기둥 프레임 색상은 화이트와 블랙 2가지로 판매되며, 나무 선반은 화이트와 오크 2가지 색상이 양면으로 제작돼 소비자가 원하는 색상으로 연출할 수 있다.

랙커스는 온라인 전용 제품으로 '리바트몰'에서 판매되며, 판매 가격은 2단 선반장(가로×세로×높이 800×300×600mm) 7만 8000원, 5단 선반장(가로×세로×높이 600×400×1800mm) 15만 5000원, 행거장(가로×세로×높이 800×500×1800mm) 15만 3000원 등이다.

현대리바트 관계자는 "랙커스는 합리적인 가격으로 행거장을 구매하려는 1인 가구와 팬트리(수납공간)용 선반장 수요가 높은 신혼부부의 니즈를 모두 충족할 수 있는 제품"이라며 "앞으로도 고객 라이프스타일 트렌드를 반영한 다양한 제품을 선보일 계획"이라고 말했다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr