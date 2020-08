동의대박물관, ‘교육기부 진로체험 인증기관’ 또 됐다

‘박물관 속 인문학 세상’ 프로그램 통해 다양한 인문학 체험활동 운영

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 동의대 박물관의 ‘박물관 속 인문학 세상’ 프로그램이 최근 교육부와 대한상공회의소가 진행하는 ‘교육기부 진로체험 인증기관’ 으로 재인증을 받았다.

이 박물관은 2017년 3월 진로체험기관으로 인증을 받아 3년간 프로그램을 진행해 왔다. 이번 재인증 기간은 올해 7월 16일부터 2023년 7월 15일까지 역시 3년이다.

동의대 박물관은 초·중·고교생들을 대상으로 토기 만들기, 빗살무늬 토기 태양광 조명 만들기, 곡옥 목걸이 만들기, 고대 활쏘기, 나만의 유물 시그니처 만들기(펄러비즈 파우치), 백제시대 무늬벽돌 탁본 부채 및 족자 만들기, 낙관도장 만들기, 청동기시대 마제석검 만들기 등 다양한 인문학 체험활동을 진행하고 있다.

교육부와 대한상의는 지역 사회에서 양질의 진로체험 프로그램을 제공하고 있는 다양한 체험처를 발굴하고, 진로체험의 질 관리 체계 구축을 위해 2016년부터 ‘교육기부 진로체험기관 인증제’를 시행하고 있다.

올해는 전국에서 389개 기관, 부·울·경 지역에서 93개 기관이 선정됐다. 체험기관은 교육부 ‘꿈길’ 홈페이지에서 확인할 수 있다.

인증기관에는 기관 홍보에 활용할 수 있도록 인증마크 사용 권한을 부여하며, 교사와 학부모 대상 프로그램 홍보와 진로체험 프로그램 개발·운영 관련 컨설팅이 제공된다.

동의대 박물관 올해 문화체육관광부가 주최하고, 한국박물관협회가 주관하는 ‘2020년 박물관 길 위의 인문학 사업’에 선정됐다. 2013부터 올해까지 8년 연속 선정돼 사업을 진행해오고 있다.

