송영길, 이번엔 "족보 없는 유엔군사령부" 발언 논란

[아시아경제 강나훔 기자] ] 국회 외교통일위원장인 송영길 더불어민주당 의원이 '족보 없는 유엔(UN)군사령부'라는 표현으로 또다시 구설에 올랐다. 앞서 그는 뉴질랜드 현지 직원 성추행 의혹을 받는 외교관에 대해 "같은 남자끼리 배도 한 번씩 툭툭 치고 엉덩이도 한번 치고 그랬다는 것"이라고 말해 성인지가 부족하다는 설화(舌禍)를 빚은 바 있다.

송 의원은 20일 연합뉴스 통일언론연구소가 운영하는 연통TV와의 인터뷰에서 "주한 유엔군사령부라는 것은 족보가 없다"며 "이것이 우리 남북관계에 관해서 간섭하지 못하도록 통제해야 한다"고 주장했다. 그는 "유엔에서 예산을 대 준 것도 아니고 그냥 주한미군에 외피를 입힌 것일 뿐"이라고도 덧붙였다.

송 의원은 한미연합훈련과 관련해선 "전시작전권을 조속히 회수해야 될 입장에서 불가피하게 필요한 훈련이라고 하니, 안 할 수가 없다고 본다"며 "북에 잘 이해를 시켜야 한다"고 했다.

미국이 전시작전권을 넘겨줄 생각이 없다는 지적과 관련해선 "우리의 자주적인 자세에 달려 있다"고 강조하면서 "일단 부족하더라도 전시작전권을 가지고 와야 자주적으로 판단하고 해 볼 것 아닌가"라고 반문했다.

특히 송 의원이 이날 언급한 내용 가운데 '족보' 발언은 외통위원장으로서 부적절했다는 지적이 나온다. 남북관계를 자주적으로 해결해 나가야 한다는 것을 강조하기 위한 것이었지만 표현이 다소 과격했다는 것이다.

송 의원의 논란성 발언은 이번이 처음이 아니다. 그는 지난 6월 북한이 개성공단 내 남북 연락공동사무소를 폭파하자 "대포로 쏜 것은 아니지 않으냐"고 했다가 여론의 뭇매를 맞았다.

송 의원은 전날에도 뉴질랜드 현지 직원 성추행 의혹을 받는 외교관과 관련해 "(피해자가) 40대 초반에 180cm, 덩치가 저만한 남성 직원"이라며 "같은 남자끼리 배도 한 번씩 툭툭 치고 엉덩이도 한번 치고 그랬다는 것"고 말했다가 정치권의 비판을 받기도 했다.

미래통합당은 "성폭력 사건을 대하는 여당 국회의원의 왜곡된 인식이 한없이 황당하다. 어떻게든 정부 편을 들어보려는 대한민국 외통위원장의 궤변이 한없이 부끄럽기다"고 꼬집었고, 정의당 역시 "송 위원장의 무지한 그 말 자체가 '오버'라는 걸 정녕 모르는지 묻지 않을 수 없다"며 "한심하기 그지없다"고 일갈했다.

