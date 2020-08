수도권 호텔·외식 뷔페, 영업 중단에 타격 불가피

정부 사회적 거리두기 강화 지침에 매장 잠정 운영 중단



[아시아경제 임혜선 기자] 정부의 사회적 거리두기 강화 지침에 따라 수도권 지역 뷔페 매장이 19일부터 영업을 잠정 중단했다. 코로나19 확산으로 올 상반기 실적이 부진한 상황에서 영업까지 중단해 뷔페를 운영하는 업체들의 타격은 불가피할 것으로 예상된다.

이날 업계에 따르면 서울신라호텔, 롯데호텔, 신세계조선호텔 등 수도권에 위치한 호텔들은 이날부터 중식과 석식 운영을 중단했다. 조식은 단품으로 제공된다. CJ푸드빌 '빕스'와 '계절밥상' 36개 매장도 일시적으로 문을 닫았다. 한다. 이랜드이츠는 '애슐리' '자연별곡' '수사' '피자몰' '로운' 등 109개 수도권 매장 운영 중단을 공지했다. 신세계푸드도 '보노보노', 올반 등 총 4개 매장이 문을 닫았다.

외식업계 관계자는 "매장 내 방역시설과 위생장비를 갖추고 영업 중이었는데, 갑작스런 통보에 이러지도 저러지도 못하고 있다"면서 "재오픈 시기도 명확하지 않아 상황이 호전되기만을 기다리고 있다"고 말했다.

