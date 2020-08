정치권, 이낙연 코로나19 검사결과에 촉각..."아직 통보받은바 없어"

[아시아경제 원다라 기자] 정치권이 당대표 후보인 이낙연 의원의 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 검사 결과에 촉각을 세우고 있다.

이 의원실 관계자는 19일 "이 의원의 검사결과를 기다리고 있다"면서 "검사받은 순서로 결과를 통보받는다. 아직 통보받은 내용이 없다"고 말했다.

이 의원은 지난 17일 아침 CBS 라디오 방송 인터뷰에 출연했다. 이 의원은 이날 이 의원에 앞서 방송에 출연한 기자가 확진판정을 받은 사실을 통보받은뒤, 19일 밤 코로나19 검사를 진행하고 자가격리에 들어갔다. 이 의원은 자신의 페이스북에 "검사결과가 나올때까지 모든 외부 일정을 갖지 않겠다. 부디 아무 일 없기를 바란다"고 밝혔다.

이 의원이 17일 방송 이후 진행한 공식 행사는 파주에서 진행된 장준하 선생 45주기 추모식(17일), 국립현충원에서 진행된 김대중 전 대통령 11주기 추도식(18일), 국회의원회관에서 진행된 김 전 대통령 서거 11주기 사진전 개막식(18일), CBS 민주당 당대표 후보 토론회(18일) 등이다.

박한수 김대중 평화센터 기획실장은 "약 300명의 인사가 김 전 대통령 추도식에 참석했다"면서 "이 의원의 검사결과를 기다리고 있는 상황"이라고 말했다. 이날 행사에는 박병석 국회의장과 정세균 국무총리, 진영 행정안전부 장관, 추미애 법무부 장관, 노영민 대통령 비서실장과 최재성 정무수석, 이해찬 민주당 대표와 통합당 김종인 비상대책위원장 등 정치권 핵심 인사가 총집결했다. CBS 토론회에선 김부겸, 박주민 당 대표 후보와 1시간 30분가량 밀폐된 스튜디오에 함께 있었다.

한편 이 의원이 코로나19 검사를 받은 것은 이번이 2번째다. 이 의원은 지난 2월 확진자가 다녀간 서울 종로노인종합복지관에 방문한 뒤 검사를 받았고 음성 판정을 받았다. 지난달에는 확진자와 접촉한 오영환 민주당 의원과 같은 세미나에 참석한 뒤 검사 없이 자가격리에 들어갔다.

원다라 기자 supermoon@asiae.co.kr