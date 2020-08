중진공,100개사에 '긴급기업진단'…지원센터 운영

코로나19 및 폭우 피해기업 경영애로 해소

[아시아경제 김대섭 기자] 중소벤처기업진흥공단은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)와 집중호우 피해기업의 경영애로 해소를 지원하기 위해 '긴급진단센터'를 운영한다고 18일 밝혔다.

이번 긴급진단센터는 32개 지역본부·지부를 중심으로 직접 기업 현장을 찾아 기업진단과 컨설팅을 제공해 기업이 당면한 문제 해결을 지원하는 조직이다. 이달부터 총 100개 업체에 기업진단을 제공할 계획이다.

중진공은 기업 경영애로 상황에 따라 현장점검, 정밀지원, 집중지원 3가지 형태로 구분해 맞춤 지원한다.

현장점검에서 예비진단 결과 긴급 지원이 필요한 경우 패스트 트랙으로 정책 사업을 신속하게 연계 지원한다. 정밀지원은 진단 전문가가 기업진단과 현장 프리젠테이션을 진행한다. 집중지원은 정밀지원에 더해 전문 컨설턴트의 단기 컨설팅까지 지원한다.

중진공은 기업진단의 성과를 제고하기 위해 진단 분야와 기술·경영 분야 전문가 2730명을 확보했다. 또 유선과 이메일로도 접수가 가능하도록 신청 방식을 개선해 긴급한 상황에 신속한 지원이 이뤄질 수 있도록 했다. 긴급진단 이후에는 이행현황 관리, 정책사업 연계지원 성과 점검을 통해 경영애로 기업의 경영안정을 지속적으로 뒷받침한다.

김학도 중진공 이사장은 "경영애로를 겪고 있는 중소기업을 직접 찾아가 신속하게 진단 서비스를 제공하고 위기를 극복할 수 있도록 돕겠다"며 "아울러 제조현장의 스마트화와 데이터 기반 경영 분야에 대한 컨설팅을 중점 추진해 디지털 전환의 방향을 제시하겠다"라고 말했다.

