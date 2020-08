관악구 청소년 자치의회 '모두' 출범

8월31일까지 청소년 자치의회 의원 공개 모집...청소년 정책제안사항, 구 주민참여예산 응모 등 다양한 주제 논의

[아시아경제 박종일 기자] 관악구(구청장 박준희)가 청소년 소통의 장을 마련하기 위해 2020년 청소년 자치의회 '모두'를 구성한다고 밝혔다.

청소년 자치의회 '모두'는 '모여서 두드림' 약자로 청소년들이 의회 운영 체험을 통해 지방의회에 대한 이해를 증진시키고, 협력적 인성과 지역 시민으로서 정체성 확립에 기여하는 관악혁신교육지구 사업이다.

의회는 참여 청소년들이 지역내 청년활동가 멘토 5인과 함께 회의를 통해 상임위원회별로 주제를 정하고 탐구를 통해 문제를 해결해 나가는 방식으로 진행된다.

또 온라인 정기회의, 활동공유회를 통해 청소년 정책제안사항, 구 주민참여예산사업 응모 등에 대해서도 논의할 예정이다.

모집 대상은 지역내 중·고등학교 재학생 또는 지역내 거주하는 청소년(14~19세)이며, 모집인원은 총 30명으로 코로나19로 언택트 시대에 맞춰 온라인으로 운영할 예정이다.

모집기간은 오는 31일까지이며, 9월 2일 비대면 오리엔테이션을 진행할 계획이다.

참여를 희망하는 청소년은 관악구청 홈페이지(뉴스소식→새소식→관악소식)에서 신청방법 등을 확인 후 신청하면 된다.

구는 청소년의 자율적 의회 구성·운영을 지원, 청소년의 민주시민 역량강화, 지역내 청소년과 청년 간 소통 기회 확대를 통한 네트워크 활성화에 기여할 것으로 기대하고 있다.

박준희 구청장은 “청소년자치의회 ‘모두’를 통해 청소년들이 자율적·민주적 역량을 강화하는 좋은 기회가 되길 바란다”며 “앞으로도 청소년들의 다양한 활동을 지원할 수 있는 환경 조성을 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr