일본제철·미쓰비시重 나란히 2분기 적자

[아시아경제 조유진 기자] 한국인 강제징용에 대해 책임을 회피해 논란이 되고 있는 일본제철과 미쓰비시중공업이 올 2분기 실적이 크게 악화된 것으로 나타났다.

일본제철은 올 2분기 420억엔(약 4700억원)의 순손실을 기록해 전년동기 333억엔에서 적자 전환했다고 4일 발표했다. 875억엔의 적자를 기록한 2012년 이후 역대 최악의 2분기 실적이다.

신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산으로 자동차 등 주요 철강 소비 업종의 생산 활동이 감소한 것이 실적 악화에 직격탄이 됐다. 앞서 일본제철은 올 2~3분기(4~9월) 2000억엔(약 2조2500억원)의 적자를 기록할 것이라는 전망을 내놓은 바 있다.

전날 실적을 발표한 미쓰비시중공업도 2분기 기준으로 역대 최대 규모인 579억엔(약 6500억원)의 적자를 냈다고 밝혔다.

일본제철은 한국인 강제징용 피해자들이 한국에서 제기한 위자료 등 손해배상청구 소송에서 2018년 10월 최종 패소했지만 확정판결을 이행하지 않고 있다. 원고측은 일본제철의 한국 내 합작 법인인 PNR 주식 압류를 통해 총 4억원 상당의 손해배상 청구권 확보 절차를 밟고 있다.

미쓰비시중공업도 한국인 징용 피해자들이 제기한 소송에서 2018년 11월 최종 패소했으나 일본제철과 마찬가지로 판결 이행을 거부하고 있다.

