합천군, 삼성합천병원 소아청소년과 공모 선정

소아·청소년 대상 양질의 의료 서비스 제공



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 합천군은 의료취약지 지원사업에 삼성 합천병원이 소아청소년과 공모에 선정돼 진료한다고 3일 밝혔다.

이번 공모사업은 지난 4월 16일 공모에 선정되어 소아청소년과 특성에 맞게 설계하여 진료실, 수유실, 처치실 입원실 등, 소아 유닛 시스템 외 15종의 최신 의료장비와 전문 의료진 구성으로 의료 취역지 주민들에게 더욱 양질의 의료서비스를 제공할 수 있을 것으로 기대된다.

문준희 군수는 “일선에서 묵묵히 공무를 수행하는 보건의료공무원들의 노고를 격려한다”며 “군민들의 보건 서비스 향상에 최선을 다하라”고 당부했다.

한편 합천군보건소장은 “합천군의 저출산 문제 해소를 기대하며 보건소와 연계하여 영·유아 건강 검진, 예방접종 등 다양한 프로그램 연계 운영이 되도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr