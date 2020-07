[아시아경제 주상돈 기자] 24일 홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관이 김현미 국토교통부와 정경두 국방부 장관 등과 수도권 주택공급 확대 방안을 논의하고 최대한 빨리 공급대책 방안을 마련하기로 했다.

홍 부총리는 이날 오전 정부서울청사에서 '관계장관회의(녹실회의)'를 주재하고 수도권 주택공급 확대방안을 논의했다. 회의에는 김 장관과 정 장관, 구윤철 국무조정실장, 이호승 대통령비서실 경제수석, 이재명 경기도지사, 박남춘 인천시장, 김학진 서울시 제2부시장 등이 참석했다.

기재부 관계자는 "참석자들은 수도권 주택공급 확대를 위한 신규택지 발굴 등 다양한 방안에 대해 의견을 개진했고, 관계부처·유관기관 등과의 협의도 지속해 나가기로 했다"며 "최대한 조속한 시일 내에 공급대책 방안을 마련하기로 했다"고 말했다.

