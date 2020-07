은평구, 돌발해충 대벌레 퇴치 위한 방제

23일 은평구 · 고양시 덕양구 · 서울국유림관리소 대벌레 공동 방제 추진... 현재까지 9차 방제 작업 진행, 추후 드론방제 실시

[아시아경제 박종일 기자] 은평구(구청장 김미경)는 봉산 해맞이공원 일대에 발생한 돌발해충(대벌레)을 방제하기 위해 23일 은평구 · 고양시 덕양구 · 서울국유림관리소와 공동 방제를 진행할 예정이라고 밝혔다.

국립산림과학원 박지현 병해충 박사는 지난 겨울이 예년보다 따뜻했기 때문에 알들이 대량 부화를 하면서 집단 발생했다고 이유를 밝혔다.

은평구는 지난 9일부터 지속적으로 방제작업을 하고 있으며, 현재 9차 약제 및 물리적 방제작업을 진행했다.

코로나19 극복 희망일자리사업, 서울시 그린 뉴딜 도시숲 가꾸기 사업 인력 등 가용인력을 총동원하여 물리적 방제 작업을 진행하고 있다.

또, 항공방제보다는 선별적 방제가 가능한 드론 방제를 추진 할 계획이다. 드론 방제는 항공방제와는 달리 선별적, 약제를 사선으로 살포하기 때문에 방제효과와 산림생태계 건강성 확보하는데 큰 효과를 줄 것으로 예상된다.

