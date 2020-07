◇전무 승진

▲COO 신승식

◇이사(보) 승진

▲SP&R본부장 김윤호 ▲리스크관리본부장 박정기

◇전보

▲영업본부장 박지훈 ▲심사본부장 박일창 ▲분당지점장 이철호 ▲기획팀장 엄문주 ▲채권관리팀장 이경은 ▲영업본부 영업2팀장 곽영준

김민영 기자 mykim@asiae.co.kr