함안군그린투어협의회, ‘농산물 품평회’ 개최

[아시아경제 영남취재본부 황최현주 기자] 경남 함안군의 함안군그린투어협의회는 함안군농업기술센터 농업인회관 3층 회의실에서 연구회 회원들이 주도해 농산물 등 전시하는 품평회를 개최했다고 21일 밝혔다.

이날 행사는 관내 가공 상품의 홍보와 제품 판매 활성화 계기 등을 마련하기 위해 군민들을 대상으로 개최된 것으로, 버섯과 아로니아, 복분자, 꽃차, 연, 천연염색 등 상품을 전시해 품평과 홍보 활동이 진행됐다.

이어 향후 인근 도시 전시와 판매 활성화를 위한 의논의 시간도 가졌다.

군 관계자는 “이번 행사가 향후 도심 또는 축제 등의 각종 행사에 참여해 군 가공 상품을 홍보하고 나아가 군을 대표하는 상품개발과 행사로서 자리 잡을 수 있도록 하는 주춧돌이 되었길 바란다”고 말했다.

영남취재본부 황최현주 기자 hhj2524@asiae.co.kr