[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 류연기 영산강유역환경청장이 20일 장성 평림정수장을 방문해 깔따구 유충 서식 여부 등 시설물 위생 및 안전관리 점검을 실시하고, 관계자들에게 수돗물 수질안전성 확보를 위해 시설 관리에 각별히 주의해 줄 것을 당부했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr