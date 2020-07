마재윤 전남소방본부장 ‘119수상구조대’ 격려

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 마재윤 전남소방본부장이 여름 휴가철 도민의 안전을 책임질 ‘119수상구조대’를 격려했다.

20일 전남소방본부에 따르면 마 본부장은 이날 해남 송지해수욕장을 방문해 119수상구조대 현장안전점검을 실시하고 직원들을 애로사항을 청취했다.

전남소방본부는 여름철 폭서기인 7~8월 물놀이 사고예방을 위해 관내 해수욕장 등 41개소에 119수상구조대를 운영하고 있다.

119수상구조대는 해남 송지해수욕장 등 여름철 피서객이 많을 것으로 예상되는 17개소에 소방력을 고정배치됐다.

나머지 24개소는 1일 2회 순찰근무를 통해 해변순찰, 현장 응급처치, 초기 수난사고 대응 등 피서객의 물놀이 안전을 위해 활동하고 있다.

코로나19 예방 및 확산방지를 위해 수상구조대 사무실에 방역물품을 비치하고, 생활 속 거리두기 기본지침에 따른 자원봉사자 교육훈련을 실시하는 등 감염 예방에 철저를 기하고 있다.

마재윤 소방본부장은 “도민들이 안전한 휴가를 보낼 수 있도록 119수상구조대원들이 적극적으로 안전지도를 해 달라”며 “운영기간 동안 물놀이로 인한 인명피해가 발생하지 않도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr